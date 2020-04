I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“L’Italia non fa più tamponi degli altri stati”, lo studio della Fondazione Hume



Secondo uno studio della Fondazione Hume che ha messo a confronto i dati di 23 Paesi colpiti dal coronavirus, L’Italia non ha affatto il primato sui tamponi né dal punto di vista complessivo né da quello per abitante se si analizzano momenti comparabili dell’epidemia nei vari Stati in cui si sia superata la soglia di allerta dei 10 morti per milione di abitanti.

