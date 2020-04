I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

llaria Capua smorza gli entusiasmi: “Il Coronavirus non andrà via con l’estate, ma ne usciremo”



” Siamo di fronte ad una emergenza sanitaria, ma non è un tunnel senza fine. Ne usciremo” anche se “saremo tutti diversi”. Così la virologa in una diretta Instagram con il sindaco di Firenze Dario Nardella, nella quale ha spiegato anche i motivi per cui il Covid 19 si è diffuso così a macchia d’olio rispetto invece a quanto non era stato con la Sars.

Continua a leggere



” Siamo di fronte ad una emergenza sanitaria, ma non è un tunnel senza fine. Ne usciremo” anche se “saremo tutti diversi”. Così la virologa in una diretta Instagram con il sindaco di Firenze Dario Nardella, nella quale ha spiegato anche i motivi per cui il Covid 19 si è diffuso così a macchia d’olio rispetto invece a quanto non era stato con la Sars.

Continua a leggere

Continua a leggere