Locatelli (CSS): “Cinque vaccini in avanzata fase di sviluppo”



Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore della Sanità: “Sono cinque i potenziali vaccini in avanzata fase di sviluppo: due negli Stati Uniti, uno nel Regno Unito, uno in Germania e uno in Cina. Ciò non significa che è imminente la loro commercializzazione, perché ci sono delle tappe ineludibili per stabilirne sicurezza ed efficacia”.

