I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’Oms: “Il Coronavirus può rimanere sulle superfici solo per alcune ore e non per giorni”



Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità il Coronavirus resiste sulle superfici solo per alcune ore e non per giorni, come avevano invece avanzato alcuni studi. Per gli esperti, inoltre, non ci sono neppure prove che animali domestici come cani e gatti possano trasmettere il Covid-19 all’essere umano.

Continua a leggere



Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità il Coronavirus resiste sulle superfici solo per alcune ore e non per giorni, come avevano invece avanzato alcuni studi. Per gli esperti, inoltre, non ci sono neppure prove che animali domestici come cani e gatti possano trasmettere il Covid-19 all’essere umano.

Continua a leggere

Continua a leggere