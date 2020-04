I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’Onu chiede di mettere al bando in tutto il mondo i mercati di animali selvatici



Il responsabile per la Biodiversità delle Nazioni Unite ha chiesto di mettere al bando in tutto il mondo i cosiddetti “mercati umidi” in cui animali selvatici vivi e morti sono tenuti in gabbia e venduti per il consumo umano: “Se non ci prendiamo cura della natura, sarà la natura a prendersi cura di noi”. Da un mercato di questo tipo, a Wuhan, sarebbe partita l’epidemia da nuovo coronavirus.

