Lopalco: “Plasma con anticorpi guariti per i pazienti gravi, si può avere buon esito”



Per l’emergenza coronavirus in Puglia è arrivato l’ok del Comitato etico all’inizio della sperimentazione dell’utilizzo del plasma con gli anticorpi dei guariti. Un utilizzo indicato “per il malato grave e laddove c’è una infezione forte che può essere bloccata dagli anticorpi”, ha spiegato Pierluigi Lopalco, docente di Igiene all’Università di Pisa e responsabile delle emergenze epidemiologiche per la Regione.

