Lopalco: “Usare la mascherina da oggi in poi sarà gesto di buona educazione”



È molto difficile dire quando sarà possibile riaprire “perché la coda di un’epidemia così vasta potrebbe essere anche lunga”: così Pier Luigi Lopalco, responsabile coordinamento regionale emergenze epidemiologiche Puglia. L’esperto ha parlato anche dell’importanza di indossare le mascherine contro il coronavirus: “Gesto di buona educazione come negli Anni ’20 era buona educazione non sputare per terra per evitare la tubercolosi”.

