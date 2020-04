I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lorenzo, 41 anni con la Sindrome di Down: “Mi mancano lavoro e amici, ma io sto a casa”



Lorenzo è un uomo che ha sempre lottato nella vita per raggiungere traguardi che, agli occhi di molti, sembravano impossibili. Oggi Lorenzo ha raggiunto una autonomia professionale: lavora in ospedale a Loreto. “Mi manca il lavoro e mi mancano i miei amici – racconta -, ma dobbiamo restare a casa per aiutare i miei colleghi”.

