Lorenzo, medico siciliano trasferito a Torino: “Il mio viaggio per andare ad aiutare chi soffre”



Lorenzo Bandini, 42 anni, è partito in automobile dalla provincia di Catania per raggiungere Torino, dove lavorerà nella direzione sanitaria di un ospedale pubblico. “Per fare un esempio, se i numeri dei contagi salissero fino a renderlo necessario, io dovrei trasformare un reparto normale in un reparto per i soli Covid-positivi”. Ha ripreso per Fanpage.it la sua solitaria traversata dell’Italia.

