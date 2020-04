I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo del giorno 6 aprile: Venere inizia la sosta in Gemelli positiva per Acquario e Bilancia



Nell’oroscopo di oggi la Luna è nel segno della Vergine, a favore di Giove e Plutone in Capricorno. Venere poi, il pianeta dell’amore, della dolcezza e della bellezza, è passato dal segno del Toro a quello dei Gemelli dove si fermerà in sosta per diverse settimane. Venere in Gemelli è un amore da flirt, curioso e vivace, pronto a fare follie da vero adolescente alla prima cotta ed è ottimo per i segni d’aria!

Continua a leggere



Nell’oroscopo di oggi la Luna è nel segno della Vergine, a favore di Giove e Plutone in Capricorno. Venere poi, il pianeta dell’amore, della dolcezza e della bellezza, è passato dal segno del Toro a quello dei Gemelli dove si fermerà in sosta per diverse settimane. Venere in Gemelli è un amore da flirt, curioso e vivace, pronto a fare follie da vero adolescente alla prima cotta ed è ottimo per i segni d’aria!

Continua a leggere

Continua a leggere