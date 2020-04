I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo del giorno 7 aprile: Bilancia e Gemelli perfetti



Nell’oroscopo di oggi 7 aprile la Luna si trova nel segno della Bilancia, segno amato da Venere e quindi che esalta la femminilità anche della Luna. Venere poi è a favore di Saturno e Marte così l’amore in tutte le sue espressioni si fa maturo e determinato, coraggioso e solido. Ottimo soprattutto per i segni d’aria che oggi non hanno scuse per non essere di ottimo umore!

