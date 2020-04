I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo di oggi 25 aprile: libertà (intellettuale) per Gemelli e Acquario



L’oroscopo di oggi, sabato 25 aprile 2020, giornata nazionale per ricordare l’anniversario della liberazione dell’Italia. La Luna entra nel segno d’aria dei Gemelli amplificando l’influenza già forte in questi giorni dell’elemento aria. Si parla di creatività, socievolezza e tanta voglia di ottimismo anche nella necessità di cambiare (non dimentichiamoci del Sole congiunto a Urano in Toro).

Continua a leggere



L’oroscopo di oggi, sabato 25 aprile 2020, giornata nazionale per ricordare l’anniversario della liberazione dell’Italia. La Luna entra nel segno d’aria dei Gemelli amplificando l’influenza già forte in questi giorni dell’elemento aria. Si parla di creatività, socievolezza e tanta voglia di ottimismo anche nella necessità di cambiare (non dimentichiamoci del Sole congiunto a Urano in Toro).

Continua a leggere

Continua a leggere