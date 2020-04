I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’oroscopo di oggi 9 aprile: Cancro e Scorpione vogliono studiare grazie a Mercurio



Nell’oroscopo del giorno di oggi, giovedì 9 aprile 2020, la Luna calante è nel segno dello Scorpione mentre Mercurio sestile a Giove e nel creativo segno dei Pesci è ottimo per imparare cose nuove. Anzi, non dimentichiamoci che anche la Luna in Scorpione è particolarmente attenta e propensa agli studi. Ma che cosa ci aspetta nelle previsioni astrali di oggi? Leggetelo qui!

Continua a leggere



Nell’oroscopo del giorno di oggi, giovedì 9 aprile 2020, la Luna calante è nel segno dello Scorpione mentre Mercurio sestile a Giove e nel creativo segno dei Pesci è ottimo per imparare cose nuove. Anzi, non dimentichiamoci che anche la Luna in Scorpione è particolarmente attenta e propensa agli studi. Ma che cosa ci aspetta nelle previsioni astrali di oggi? Leggetelo qui!

Continua a leggere

Continua a leggere