L’ospedale da campo di Bergamo con 144 letti è pronto. Gli Alpini: “Realizzato un piccolo miracolo”



Otto giorni di duro lavoro per realizzare in tempi da record l’ospedale da campo di Bergamo per i pazienti affetti da Coronavirus. E oggi è finalmente pronto. Questo grazie agli sforzi degli Alpini e di tutti i volontari di Emergency. La struttura, realizzata presso la Fiera della città orobica, così come è avvenuto per il nosocomio allestito a Milano, verrà ora “consegnata” alla direzione dell’ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo.

