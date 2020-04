I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’ospedale di Ascoli invitava medici e infermieri a non usare mascherine: “Generate falso allarme”



Una circolare del 13 marzo invitava medici, infermieri e Oss degli ospedali della provincia di Ascoli Piceno a non indossare mascherine protettive in presenza di pazienti non contagiati da covid-19, perché rappresentano “un motivo di falso allarme comunicato in modo non verbale all’intera comunità”. Dopo le proteste dei lavoratori e sindacati una nuova direttiva ne ha invece imposto l’uso per tutti.

