Luca Vismara: “Ho perso mia nonna, non ho detto niente a nessuno. Lei ha avuto un funerale”



L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Luca Vismara, ha ricordato sul suo profilo Instagram, la nonna Carla, scomparsa lo scorso 28 febbraio. Il cantante non aveva diffuso la notizia, chiudendosi nella sofferenza, e in un lungo messaggio dedicato alla sua amata nonna nel giorno del suo compleanno, racconta di essere riuscito a salutarla insieme ai suoi familiari: “Ci ha lasciato con l’ultimo gesto d’amore: abbiamo potuto salutarla per l’ultima volta, ha avuto un funerale”.

