Lutto per Matilde Brandi, è morto il papà: “Te ne sei andato come un guerriero”



Un brutto momento per Matilde Brandi che nel pieno dell’emergenza Coronavirus piange la morte di suo padre, Pietro Brandi: “Un anno fa te ne andavi tu mamma e ora anno dopo in punta di piedi senza far rumore anche tu Babbo mio hai deciso di raggiungere la mamma!”. La morte del padre della soubrette arriva dopo una lunga malattia.

