I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lutto per Salvio Calabretta di Uomini e Donne, la mamma è morta di coronavirus in un Rsa



Grave lutto per una coppia del Trono Over, quella formata da Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta. La mamma di Salvio, la signora Silla, è purtroppo deceduta all’interno di una Residenza sanitaria assistenziale, come ha raccontato Luisa Anna in un post pieno di dolore e rabbia: “Il maledetto mostro ha portato via anche te, avrebbero dovuto preservarvi”.

Continua a leggere



Grave lutto per una coppia del Trono Over, quella formata da Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta. La mamma di Salvio, la signora Silla, è purtroppo deceduta all’interno di una Residenza sanitaria assistenziale, come ha raccontato Luisa Anna in un post pieno di dolore e rabbia: “Il maledetto mostro ha portato via anche te, avrebbero dovuto preservarvi”.

Continua a leggere

Continua a leggere