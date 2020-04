I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mafia, Contrada risarcito per ingiusta detenzione: 670mila euro. “Ho subito danni irreparabili”



L’ex numero due del Sisde, era stato condannato a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa: “Il denaro non può risarcire 28 anni di danni”, ha detto l’ex alto funzionario, poi approdato ai servizi segreti. Contrada era rimasto 31 mesi in carcere e poi era andato agli arresti domiciliari durante il processo.

