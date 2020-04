I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Maltempo a Parma: tromba d’aria in città, vigili del fuoco al lavoro per alberi caduti in strada



Vento fortissimo in diverse zone del Centro-Italia. Nel pomeriggio una tromba d’aria si è abbattuta su Parma: diverse le segnalazioni ai vigili del fuoco, intervenuti per rimuovere dalle strade alberi caduti e grondaie pericolanti. Forti raffiche di vento e disagi anche nella provincia di Verona.

