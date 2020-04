I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Marcello Cesena si è sposato, Jean Claude di Sensualità a Corte a nozze con Alessandro Iovine



Il comico genovese si è unito al compagno Alessandro Iovine, con una cerimonia senza pubblico, indossando guanti e mascherine, in una Roma deserta. Cesena è noto soprattutto per aver diretto e interpretato i divertenti sketch di Sensualità a corte visti per anni dei programmi della Gialappa’s Band.

