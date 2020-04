I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Marco Maddaloni papà per la terza volta, Romina Giamminelli è incinta



Ad alcuni mesi di distanza dal matrimonio, la coppia è in dolce attesa per la terza volta. Il judoka vincitore dell’Isola dei Famosi e la moglie ex concorrente di Pechino Express sono già genitori dei piccoli Giovanni e Giselle Marie. Lui le fece la proposta di matrimonio nella finale dell’Isola 2019.

