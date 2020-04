I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Mascherine, l’inchiesta di Piazza Pulita: “Tra vincitori gara Consip c’è imprenditore pregiudicato”



Un’inchiesta di Piazza Pulita rivela che tra i vincitori della gara Consip per la fornitura di mascherine legate all’emergenza Coronavirus c’è anche Salvatore Micelli con la sua azienda. Si tratta di un imprenditore “pregiudicato per calunnia e ora sotto inchiesta per associazione a delinquere e truffa ai danni dello Stato”, sottolinea la tramissione.

