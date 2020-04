I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Massacrò la zia con la mazza da baseball: ergastolo all’omicida di Giuseppina Addante



L’omicida di Giuseppina Addante, uccisa un anno fa a Torino, è stato condannato all’ergastolo per rapina e omicidio aggravato. Tomas Scancarello, 43 anni, suo nipote ha ucciso la donna con una mazza da baseball che la donna teneva in casa, per poi potarle via i soldi. Prima di morire la vittima è rimasta in agonia per 36 giorni.

