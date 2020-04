I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Matteo Salvini: “Criticato da giorni per 10 secondi di preghiera in memoria dei morti”



Il leader della Lega risponde alle critiche giunte al suo indirizzo negli ultimi giorni dopo l’Eterno Riposo recitato in diretta a Live – Non è la D’Urso domenica scorsa. L’ex ministro dell’Interno, ospite di Maria Latella a SkyTg24, insiste sulla questione religiosa chiedendo che si trovi un modo per favorire la partecipazione alle cerimonie: “Per molti la cura dell’anima, oltre che la cura del corpo, è fondamentale”.

Continua a leggere



Il leader della Lega risponde alle critiche giunte al suo indirizzo negli ultimi giorni dopo l’Eterno Riposo recitato in diretta a Live – Non è la D’Urso domenica scorsa. L’ex ministro dell’Interno, ospite di Maria Latella a SkyTg24, insiste sulla questione religiosa chiedendo che si trovi un modo per favorire la partecipazione alle cerimonie: “Per molti la cura dell’anima, oltre che la cura del corpo, è fondamentale”.

Continua a leggere

Continua a leggere