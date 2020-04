I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Maturità, in arrivo l’ordinanza per fare l’esame di presenza: come funzionerà la prova orale



La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, assicura che a breve arriverà l’ordinanza con la quale si prevederà di tenere gli esami di maturità di presenza. Sarà un’unica prova orale da svolgere garantendo la sicurezza di studenti e docenti, anche se probabilmente non sarà necessario indossare le mascherine. La ministra anticipa alcune delle regole che verranno previste dall’ordinanza sullo svolgimento della maturità.

