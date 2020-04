I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Medici di famiglia pronti a chiudere gli studi, se non avranno mascherine e guanti



“A due mesi dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in Italia non abbiamo ancora i dispositivi di protezione” spiega il segretario generale Fimmg della ‘Federazione italiana medici di medicina generale’, Silvestro Scotti. Da qui la decisione di procedere con una richiesta al garante affinché si chiudano gli studi dei medici di famiglia, che non sono parte dei Livelli essenziali di assistenza.

