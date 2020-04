I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Medici morti per coronavirus, una vittima in Trentino: Gaetana Trimarchi contagiata da un paziente



Gaetana Trimarchi, originaria della provincia di Messina, da venti anni viveva in Trentino e lavorava come guardia medica in Val di Fassa. È uno dei medici che ha perso la vita a causa del coronavirus. Aveva 57 anni: la dottoressa aveva contratto il Covid-19 ed è morta all’ospedale di Rovereto.

