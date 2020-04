I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Medico positivo va in giro col cane ma cade nel fosso e viene scoperto, rischia 5 anni di carcere



Il medico era risultato positivo al nuovo coronavirus anche se non aveva mai mostrato sintomi della malattia ma, nonostante questo, è uscito di casa e se ne andava in giro a passeggio col suo cane. Probabilmente nessuno si sarebbe accorto di lui se non fosse incappato in uno spiacevole incidente proprio mentre era in giro.

