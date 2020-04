I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Messina, funerale in strada per fratello dell’ex boss mafioso: corteo viola divieti Coronavirus



A Messina è stato celebrato il funerale, con tanto di corteo funebre, di Rosario Sparacio, fratello dell’ex boss mafioso Luigi Sparacio, pentito nel 1994. Familiari e amici hanno seguito il corteo violando i divieti previsti per l’emergenza Coronavirus in corso, come dimostra anche una foto pubblicata sui giornali locali.

