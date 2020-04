I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Messina, la blocca nel garange tappandole la bocca e tenta di palpeggiarla: arrestato 37enne



Disavventura per una donna di Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina, che è stata rinchiusa nel garage di casa, dove si trovava per prendere l’auto e andare a lavoro, da un uomo di 37 anni che l’ha zittita e palpeggiata. Riuscita a colpirlo e a farlo fuggire, ha raccontato tutto ai carabinieri che hanno infine fermato l’aggressore e trasferito nel carcere di Caltagirone.

