“Mia madre è morta, l’ho fatta a pezzi”. Polizia di Genova trova il corpo della donna nei sacchetti



Giulia Stenganini, 37 anni, è andata in questura ed ha raccontato di aver trovato il cadavere della mamma, morta suicida tre giorni prima, e di aver fatto a pezzi il corpo per poi chiuderlo in alcuni sacchetti. La polizia ha trovato i resti della donna. Secondo i vicini madre e figlia litigavano di frequente.

