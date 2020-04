I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Migliaia di mascherine e disinfettanti non idonei venduti nei negozi, sequestri dei Nas



Solo negli ultimi giorni, i controlli ispettivi degli uomini dell’arma in magazzini ed esercizi commerciali hanno portato al sequestro di oltre 8mila mascherine considerate non idonee. Durante gli stessi controlli, nel mirino dei Nas anche i cosiddetti igienizzanti per le mani, altro oggetto richiestissimo in questa emergenza sanitaria ma spesso veduto senza alcuna certificazione.

Continua a leggere



Solo negli ultimi giorni, i controlli ispettivi degli uomini dell’arma in magazzini ed esercizi commerciali hanno portato al sequestro di oltre 8mila mascherine considerate non idonee. Durante gli stessi controlli, nel mirino dei Nas anche i cosiddetti igienizzanti per le mani, altro oggetto richiestissimo in questa emergenza sanitaria ma spesso veduto senza alcuna certificazione.

Continua a leggere

Continua a leggere