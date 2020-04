I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Mio figlio come Cucchi: morto in carcere per un pestaggio, voglio giustizia”



“Altro che infarto, mio figlio è stato pestato a morte: è ora che qualcuno lo riconosca”. Maria Ciuffi, addetta alle pulizie di Pisa, è in procinto di far riaprire il caso di Marcello Lonzi, morto a 29 anni nel carcere di Livorno in un lago di sangue, ufficialmente per arresto cardiaco. Marcello sarebbe uscito dopo 5 mesi, era in cella per tentato furto.

