I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Mio marito mi ammazza, aiuto”, si rifugia in bagno e chiama i carabinieri per farlo arrestare



Nonantola, in provincia di Modena, una donna si è chiusa in bagno per chiamare i carabinieri dopo l’ennesima violenza del marito, 42 anni. Giunti sul posto i militari hanno trovato diversi oggetti, da coltelli vari a una pistola, che li hanno convinti ad arrestare subito l’uomo e portarlo al carcere di Reggio Emilia.

Continua a leggere



Nonantola, in provincia di Modena, una donna si è chiusa in bagno per chiamare i carabinieri dopo l’ennesima violenza del marito, 42 anni. Giunti sul posto i militari hanno trovato diversi oggetti, da coltelli vari a una pistola, che li hanno convinti ad arrestare subito l’uomo e portarlo al carcere di Reggio Emilia.

Continua a leggere

Continua a leggere