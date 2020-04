I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Mio papà Cosimo ucciso dal virus in 5 giorni: è stato il paziente zero della sua Rsa”



Cosimo Marasco avrebbe compiuto 87 anni a maggio. Da tempo residente nella RSA Trisoglio di Trofarello, vicino a Torino, non vede la sua famiglia da un mese. Rosella, la figlia, spiega che le visite erano state sospese per tutelare la salute degli ospiti della struttura. Il 22 marzo viene trasportato d’urgenza all’ospedale di Moncalieri, dove arriva in condizioni disperate. Muore di Covid-19 il 24 marzo 2020, è il paziente zero. Dopo di lui una escalation di morti ha colpito la RSA.

