Modena, Anna muore per coronavirus a 36 anni: lavorava in una casa di riposo



Una operatrice di appena 36 anni della residenza per anziani Villa Margherita di Modena è morta nella notte dopo un mese di ricovero in terapia intensiva al Policlinico perché affetta da Covid-19. Cordoglio in casa Cgil per il decesso: Anna era rappresentante sindacale aziendale nella casa di riposo.

