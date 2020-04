I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Modena. Fiamme in camera da letto: 54enne muore carbonizzato nell’incendio



Un incendio scoppiato la scorsa notte in un’abitazione di via Cannizzaro ha ucciso un uomo di 54 anni. Salve due donne (la madre dell’uomo e la badante), che sono riuscite a mettersi in salvo poco dopo che l’incendio è divampato.

