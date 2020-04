I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morta la giudice del processo per depistaggi sul caso Cucchi, Giulia Cavallone aveva 36 anni



Angela Cavallone, figlia di Roberto Cavallone, sostituto procuratore generale a Roma, lottava da tempo contro le conseguenze di un cancro che l’aveva colpita. La giudice trentaseienne aveva lavorato fino all’ultimo esercitando il suo ruolo in Aula. A lei era stato affidato, come giudice monocratico, il processo per i depistaggi sul caso Cucchi.

Continua a leggere



Angela Cavallone, figlia di Roberto Cavallone, sostituto procuratore generale a Roma, lottava da tempo contro le conseguenze di un cancro che l’aveva colpita. La giudice trentaseienne aveva lavorato fino all’ultimo esercitando il suo ruolo in Aula. A lei era stato affidato, come giudice monocratico, il processo per i depistaggi sul caso Cucchi.

Continua a leggere

Continua a leggere