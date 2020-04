I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morta l’ex coniglietta di Playboy Ashley Mattingly, si è suicidata a 33 anni



È TMZ a riportare la notizia. Ashley Mattingly, ex coniglietta di Playboy e Miss marzo 2011, si è tolta la vita mercoledì scorso. Il suo corpo è stato trovato due giorni dopo nel suo appartamento ad Austin, in Texas. A dare l’allarme è stato un amico che non riusciva più a mettersi in contatto con lei.

