Morto a 38 anni di Coronavirus, fatale l’addio al fratello deceduto: ora è scomparso anche il papà



La famiglia Larotonda di Rapolla, in Basilicata, è stata devastata dal Covid 19. Un effetto domino implacabile: prima Marco, 26 anni, morto a Parma. Poi Pino, vigile urbano di 38 anni, che era andato in Emilia Romagna a marzo proprio per riportare a casa il fratello. Ora è toccato al loro papà, Paolo, 66enne.

