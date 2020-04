I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morto Ezio Berti, l’alpinista che aveva scalato 25 volte l’Himalaya ucciso dal coronavirus



Dell’avventura in montagna Ezio Berti aveva fatto la sua vita arrivando a scalare per ben 25 volte l’Himalaya ma non è riuscito a superare l’ultima scalata contro il covid-19 che ha colpito tutta la sua famiglia portandosi via anche la moglie poche settimane fa. Solo il figlio è riuscito a salvarsi dopo essere rimasto per settimane intubato.

Continua a leggere



Dell’avventura in montagna Ezio Berti aveva fatto la sua vita arrivando a scalare per ben 25 volte l’Himalaya ma non è riuscito a superare l’ultima scalata contro il covid-19 che ha colpito tutta la sua famiglia portandosi via anche la moglie poche settimane fa. Solo il figlio è riuscito a salvarsi dopo essere rimasto per settimane intubato.

Continua a leggere

Continua a leggere