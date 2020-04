I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morto Luis Sepúlveda, l’amore con Carmen Yanez che lo aspettava dopo il ricovero per coronavirus



All’età di 71 in seguito alle conseguenze del coronavirus è morto lo scrittore cileno Luis Sepulveda. La moglie, Carmen Yanez, ricoverata anche lei per qualche tempo, era rientrata a casa in attesa che suo marito tornasse. Ma così non è stato. La loro storia ha superato la dittatura di Pinochet, la distanza, i legami con altre persone, ma dopo 52 anni d’amore è stata distrutta da un nemico tanto potente, quanto invisibile.

Continua a leggere



All’età di 71 in seguito alle conseguenze del coronavirus è morto lo scrittore cileno Luis Sepulveda. La moglie, Carmen Yanez, ricoverata anche lei per qualche tempo, era rientrata a casa in attesa che suo marito tornasse. Ma così non è stato. La loro storia ha superato la dittatura di Pinochet, la distanza, i legami con altre persone, ma dopo 52 anni d’amore è stata distrutta da un nemico tanto potente, quanto invisibile.

Continua a leggere

Continua a leggere