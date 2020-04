I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morto l’uomo di 101 anni che era guarito dal coronavirus, lo avevano dimesso due settimane fa



Alberto Luigi Bellucci era stato dimesso dall’ospedale di Rimini dopo essere stato ricoverato per contagio da coronavirus. Si è spento a poche settimane dalle sue dimissioni ma, come raccontano i parenti, ha fatto in tempo a salutare i suoi nipoti attraverso una videochiamata. Il vicesindaco di Rimini aveva raccontato la sua storia: “Ci insegna che neanche a 101 anni il futuro è scritto”.

