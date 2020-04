I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Morto Sirio Maccioni, fondatore del ristorante Le Cirque di New York: ai suoi tavoli anche il Papa



88enne di Montecatini, in provincia di Pistoia, aveva fatto fortuna negli Stati Uniti, quando nel 1974 aprì a New York “Le Cirque”. Ai suoi tavoli presidenti (da Nixon passando per Carter e Clinton), star e persino Giovanni Paolo II. “Santità, prenoti invece un posto per me e per lei in Paradiso”, dice al Papa.

