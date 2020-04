I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Muore per infarto: la sua cagnolina rimane accanto al corpo per giorni



I soccorritori che hanno trovato il corpo di Floriano, un ex operaio italiano trasferitosi in Croazia per la pensione, hanno assistito a una scena commovente: la sua cagnolina Kira, un rottweiler di otto anni, accoccolata sul padrone riverso a terra. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, ma la storia di Kira ha commosso tutto il Paese, che ha fatto partire una gara di solidarietà per adottarla.

Continua a leggere



I soccorritori che hanno trovato il corpo di Floriano, un ex operaio italiano trasferitosi in Croazia per la pensione, hanno assistito a una scena commovente: la sua cagnolina Kira, un rottweiler di otto anni, accoccolata sul padrone riverso a terra. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, ma la storia di Kira ha commosso tutto il Paese, che ha fatto partire una gara di solidarietà per adottarla.

Continua a leggere

Continua a leggere