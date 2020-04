I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Nel carcere di Secondigliano 3 agenti positivi. Tamponi per Polizia penitenziaria e detenuti



Sono tre gli agenti in servizio al carcere di Secondigliano risultati positivi al test del Covid -19. La settimana prossima partiranno test rapidi per tutto il corpo penitenziario delle carceri campane. Saranno predisposti test rapidi anche per tutti i detenuti della campania. Lunedì il Garante di Napoli Pietro Ioia in visita al carcere di Secondigliano.

