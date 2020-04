I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Nel contagio di Paolo Giordano: “Il virus ci sta chiedendo di essere uniti nella tempesta”



Il nuovo libro di Paolo Giordano “Nel contagio”, edito da Einaudi, ci racconta l’epidemia di Covid-19 e del modo in cui ci costringe a ripensare noi stessi, ridefinendo i contorni del ruolo dell’intellettuale nella società: “Bisogna uscire dall’equivoco della letteratura come puro intrattenimento, il virus ci sta insegnando a reagire come una comunità”.

Continua a leggere



Il nuovo libro di Paolo Giordano “Nel contagio”, edito da Einaudi, ci racconta l’epidemia di Covid-19 e del modo in cui ci costringe a ripensare noi stessi, ridefinendo i contorni del ruolo dell’intellettuale nella società: “Bisogna uscire dall’equivoco della letteratura come puro intrattenimento, il virus ci sta insegnando a reagire come una comunità”.

Continua a leggere

Continua a leggere