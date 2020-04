I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

New York pensa a fosse comuni nei parchi pubblici per le vittime del coronavirus



Fosse comuni nei parchi pubblici cittadini per seppellire le vittime del coronavirus. La città di New York sta pensando a una misura estrema per far fronte all’emergenza delle sepolture causata dall’aumento delle vittime dell’epidemia. Lo scrive il New York Times, spiegando che la misure è contenuta in uno dei piani messi a punto negli ultimi giorni.

Continua a leggere



Fosse comuni nei parchi pubblici cittadini per seppellire le vittime del coronavirus. La città di New York sta pensando a una misura estrema per far fronte all’emergenza delle sepolture causata dall’aumento delle vittime dell’epidemia. Lo scrive il New York Times, spiegando che la misure è contenuta in uno dei piani messi a punto negli ultimi giorni.

Continua a leggere

Continua a leggere