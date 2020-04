I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Nonna Giuseppina guarita dal coronavirus a 103 anni



Nonna Giuseppina ha superato anche lo scoglio il Covid-19 e alla veneranda età di 103 anni ha sconfitto il coronavirus. La pensionata valdostana, classe 1916, è stata dichiarata clinicamente guarita oggi, dopo l’esito negativo del primo tampone. Fino al secondo tampone per nonna Giuseppina però non ci sarà alcuna revoca dell’isolamento a cui attualmente è sottoposta nella microcomunità per anziani di Pontey.

